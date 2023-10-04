السيسي: سيناء أمانة غالية في أعناقنا.. استعدناها بثمن مرتفع وقدمنا من أجلها تضحيات جليلة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن سيناء "أمانة غالية" في أعناق المصريين وأنهم قدموا "تضحيات جليلة" لاستعادتها.

وأكد السيسي في كلمة خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة "نصر أكتوبر" على إسرائيل، أن "سيناء أمانة غالية في أعناقنا جميعا نحن المصريون"، مضيفا: "استعدناها بثمن مرتفع، وقدمنا من أجلها تضحيات جليلة، وبات علينا واجب تعميرها وتنميتها، بما يتناسب مع طموحنا العظيم لوطننا".

وتابع السيسي: "وهو ما بدأنا فيه بالفعل بحجم أعمال لم تشهده من قبل، فتم إنفاق مئات المليارات من الجنيهات، وهذا الإنفاق مهما زاد، فهو لا يعوضنا قطرة دم من دماء أبنائنا الطاهرة التي سالت فوق تلك الأرض الغالية، سواء لاستردادها من الاحتلال أو تطهيرها من الإرهاب".

وشهد الرئيس المصري مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، وذلك احتفالا باليوبيل الذهبي لـ"نصر أكتوبر" الذي مر عليه 50 عاما، بحضور الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من كبار رجال الدولة.

المصدر: "الشروق"