أبو الغيط: السادات استخدم أشرف مروان للخبطة إسرائيل (فيديو)

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الرئيس الراحل حسني مبارك، أكد له الرئيس أنور السادات، أرسل معلومات معينة إلى إسرائيل عبر أشرف مروان للخبطة تل أبيب.

وأفاد أبو الغيط في تصريح تلفزيوني بأن "اللواء محمد عبدالسلام محجوب وكيل أول المخابرات العامة أكد أن أشرف مروان ابن مصر وتم الدفع به لإسرائيل للعمل لصالح مصر".

وشدد على أن "أشرف مروان (زوج ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر) كان رجلا وطنيا وأقيمت له جنازة رسمية"، مشيرا إلى أن "إسرائيل كانت تحاول استخدم قصة أشرف مروان كجزء من الدعاية النفسية، وهدفهم نشر عدم الثقة بين المصريين".

وذكر أن "مجدي عبدالمنعم عمر ضابط المخابرات المصرية هو من علم ودرس الدبلوماسي أحمد أبو الغيط".

المصدر: "صدى البلد"