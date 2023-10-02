نصر الله: لا نساوم على حقنا في مياهنا وأرضنا وسيتم تعاون الدولة والمقاومة على أي خطوة تؤدي للتحرير

قال أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله يوم الاثنين، "إننا لا نساوم على حقوقنا في مياهنا وأرضنا، وأي خطوة ستؤدي إلى تحرير الأرض سيتم تعاون الدولة والمقاومة على القيام بها".

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وفي كلمة له بمناسبة المولد النبوي، تطرق حسن نصر الله إلى "الحدود اللبنانية الفلسطينية" قائلا: "في ملف الحدود البرية، قيل الكثير حول موقف المقاومة وحزب الله ورؤيته، ولكن في الأصل استخدام كلمة ترسيم الحدود البرية خاطئ فالحدود مُرسّمة".

وأشار نصر الله إلى أن هناك ثلاثة عناوين: "نقاط حدودية معينة يجب أن تخرج إسرائيل منها، وأبرزها B2 وشمال الغجر وبعض الفلوات الموجودة هناك التابعة لبلدة الماري ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا".

وتابع أمين عام "حزب الله": "البعض يربط بين الحدود البرية ومرشحنا لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجية، وهذا أمر عار عن الصحة، كذلك ربط الحدود بالتفاوض الأمريكي - الإيراني، وهذا غير صحيح".

وأكمل نصر الله: "حزب الله ليس معنيا لا قبولا ولا ردا بالوساطات، فهذه مسؤولية الدولة، وأعتقد أن الوساطة الآتية إن أتت ستركز على شمال الغجر لحل مسألة الخيمتين"، مردفا: "إننا لا نساوم على حقوقنا في مياهنا وأرضنا وأي خطوة ستؤدي إلى تحرير الأرض سيتم التعاون بين الدولة والمقاومة".

ورأى نصر الله أن "كل المؤشرات إيجابية بخصوص البلوك 9"، مشيرا إلى أن "الائتلاف النفطي الموجود قدم طلبا لتولي البلوكين 8 و 10، والخبراء يقولون لو أن البلوك 9 ليس واعدا لما تقدمت الشركات بتراخيص جديدة".

المصدر: موقع "العهد"