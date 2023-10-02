نصر الله: أيّ دولة تذهب إلى التطبيع يجب أن تُدان

اعتبر أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله مساء اليوم الاثنين، أنه "يجب على الأمة أن تتحمل مسؤولية ما يجري للشعب الفلسطيني المضحي وللمسجد الأقصى".

وفي كلمة له بمناسبة المولد النبوي، قال حسن نصر الله: "على الأمة أن تتحمل مسؤولية ما يجري للشعب الفلسطيني المضحي وللمسجد الأقصى".

وأضاف نصر الله: "يجب أن يسمع الصهاينة صوت العالم الإسلامي في ما يتعلق بقبلة المسلمين الأولى".

ورأى أمين عام "حزب الله" أن "أيّ دولة تذهب إلى التطبيع يجب أن تُدان، لأن ذلك يعد تخلّيا عن فلسطين وتقوية للعدو ولا يجوز التسامح معه".

المصدر: "الميادين"