"الرياض": السعودية غير متعجلة للعلاقة مع إسرائيل والقضية الفلسطينية مبدأ أساسي في المفاوضات

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية أن القضية الفلسطينية في صلب أولويات السياسة السعودية وأن موقف الرياض هادئ غير متعجل في مفاوضات إقامة علاقات بين المملكة وإسرائيل برعاية أمريكية.

ولفت الكاتب السعودي، هاني وفا، في افتتاحية الصحيفة تحت عنوان "سلام مختلف"، إلى أن العلاقات بين الدول تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة التي تموّن أرضية مشتركة لنموها وتعميقها واستمرارها.

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وبين أن المملكة من الدول التي ترغب جميع دول العالم دون استثناء أن تقيم علاقات معها لمكانها ومكانتها اللذين تتمتع بهما وبغيرهما من إمكانات سياسية واقتصادية وتنموية.

وذكّر الكاتب بأن القضية الفلسطينية في صلب الأولويات السعودية منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز، معتبرا أنها في مقدمة الدول الداعمة لها على كافة الصعُد، مستشهدا بذلك وما أدل على ذلك إلا "مبادرة السلام العربية".

وأضاف الكاتب السعودي أن مكانة المملكة بكل ثقلها إقليميا ودوليا يجعل منطلق مواقفها التفاوضية قويا وقادرة على تحقيق مطالبها.

وخلص الكاتب إلى أنه "في التفاوض قد لا تحصل على كل ما تريد، ولكن تحصل على جُل ما تريده ويحقق مصالحك، إذا التفاوض على إقامة علاقات مع إسرائيل سيمّر بمراحل، مع وجود مسار آخر يتمثل في تهيئة الأرضية المناسبة ليكون الاتفاق مبنيا على أسس واضحة، ويعرف كل طرف ما له وما عليه حال إتمامه".

المصدر: الرياض