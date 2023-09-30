العراق تعلن الانتهاء من إنجاز ربط خطوط الكهرباء مع الأردن بشكل كامل

أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل اليوم السبت عن إنجاز الربط مع الأردن بشكل كامل، مؤكدا أن عقود الربط مع دول الجوار ماضية بشكل صحيح.

وأضاف فاضل أن "كل عقود الربط مع دول الجوار ماضية بشكل صحيح"، لافتا إلى أن "الربط العراقي الأردني أنجز بالكامل من خلال الحدود، وأنه سيتم إطلاق التيار من خلال الوصلات الجديدة خلال الأيام القادمة".

وأشار إلى أن "الربط الخليجي السعودي ماض بشكل صحيح، ولا توجد أي مشاكل".

وبين أن "الوزارة أعطت وعودا خلال العام 2023 بأن تكون كميات الطاقة المجهزة للصيف 24 ألف ميغاواط، وهذا ما تم تحقيقه خلال الصيف، ونحن في طور إعداد خطة لصيف 2024، كما سنعطي رقما حقيقيا ودقيقا، وسنكون ملتزمين به كما فعلنا خلال الصيف الماضي".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية "واع"