السيسي: مصر واجهت تحديات أنهت دولا بالكامل ولم تقم مرة أخرى

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر واجهت تحديات منذ 2011 أنهت دولا بالكامل ولم تقم مرة أخرى، لافتا إلى أن الدول لا تنمو إلا "بالعمل والتضحية والإخلاص والأمانة".

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وأضاف في مستهل وصوله لمقر مؤتمر "حكاية وطن" في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة اليوم السبت: "الدول تقوم بالعمل والتضحية وليس بالكلام".

وتشهد قاعة الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة انطلاق مؤتمر "حكاية وطن" اليوم والذي سيستمر حتى 2 أكتوبر بمشاركة السيسي وعدد من الوزراء والسياسيين والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع، لبحث إنجازات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، أما اليوم الثاني فيشهد جلسات تركز على قطاعي الطاقة والبنية التحتية، بينما يشهد اليوم الثالث والأخير، جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي.

وستختتم الفعاليات بجلسة تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.

المصدر: RT