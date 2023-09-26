السيسي يوجه رسالة عاجلة للمصريين

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه لم يقل يوما كلاما معسولا، مشيرا إلى أنه كان يتحدث عن العمل فقط.

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وذكر خلال كلمته بفعاليات يوم تفوق جامعات مصر: "اللي دايما بيشوه ويسيء ويبث السموم في نفوس الناس من خلال إشاعات وكذب، نحن نحاول في ظل قدراتنا المحدودة".

وأضاف السيسي: "عمري ما قلت كلام معسول، قلت فيه عمل وبس، وهنفضل نشتغل لحد ما ربنا يوفقنا ويكرمنا".

وتابع السيسي أن "الدولة تهتم بالتدريب لعمل إعادة صياغة للشخصية المصرية"، مؤكدا أنها "تسعى لحصول أبنائها على منتج تعليمي جيد والهدف تحقيق تشغيل مناسب ينتج عنه منتج تعليمي جيد لأبنائنا".

وتساءل السيسي خلال كلمته، حول قدرة الدولة على استيعاب نحو 750 ألف طالب جديد يدخلون التعليم كل عام: هناك 750 ألف طالب يدخلون التعليم كل سنة، وقال: "هل الدولة قادرة على استيعابهم؟، يجب أن نقول هذا الكلام للناس بكل وضوح، والفكرة ليست في بناء مدرسة أو فصل فقط، ولكن التشغيل المناسب للحصول على منتج تعليمي جيد لأبنائنا وبناتنا في هذه المرحلة المهمة، فيجب أن نعمل على بناء حقيقي للشخصية ونصيغها حتى تكون صريحة وداعمة لوطنها، والدولة مهمومة بتقديم ذلك".

وأعلن الرئيس المصري عن مساهمة صندوق تحيا مصر في بناء 100 مدرسة جديدة متميزة تقدم شهادات دولية.

وقال الرئيس، في مداخلة خلال فعاليات جلسة "بناء الإنسان.. حكاية وطن ما بين الرؤية والإنجاز"، بحضور رؤساء اتحادات طلاب الجامعات المصرية، إنه سيتم إنشاء المائة مدرسة جديدة خلال عام واحد، لتكون متاحة للتقديم أمام أولياء الأمور ابتداء من السنة المقبلة.

وقال الرئيس السيسي: "التعليم لازم ياخد قوة دفع هائلة.. إحنا نقول إن شاء الله إذا كانت الأراضي موجودة وجاهزين، نبدأ في الـ 100 مدرسة.. دول إحنا في شهر 10 نقول إن شاء الله نقدر خلال سنة الـ100 مدرسة يدخلوا الخدمة.. وأنا علشان الدكتور مصطفى مش عايز اضغط عليه زيادة.. إحنا برضو هنحط رقم معتبر من تحيا مصر كصندوق ليمول جزء من الـ100 مدرسة دول".

وأكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية أعطت أولوية للتنمية والاستثمار في البنية التحتية في التعليم بالتوازي مع جهود تحقيق الاستقرار ومحاربة الإرهاب والتطرف والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية.

المصدر: وكالات