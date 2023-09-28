"مصر لن تنحاز لأوكرانيا وأمريكا".. خبير عسكري مصري يعلق على تصريحات باتروشيف

علق مستشار كلية القادة والأركان الخبير العسكري اللواء محمد الشهاوي، على تصريحات سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف بأن روسيا ترحب برفض مصر تقديم الأسلحة إلى كييف.

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وقال في حديث لـRT إن العلاقات المصرية الروسية علاقات استراتيجية وهناك شركة استراتيجية بين الدولتين، مضيفا أن مصر في الأزمة الروسية الأوكرانية لا تنحاز لطرف دون الأخر ولا تدعم أيا من الطرفين عسكريا، حيث اتخذت مصر قرارا بعلاقات متوازنة مع جميع الدول.

وأشار إلى أن سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي عندما تقابل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أشاد بموقف مصر بعدم دعم أوكرانيا بالذخائر خاصة ذخائر المدفعية، والدفاع الجوي والصواريخ المضادة للدبابات لأن مصر لديها علاقات قوية مع روسيا وتقف على مسافة واحدة من الطرفين فضلا عن دورها في السعي لإقرار مبادرة التعاون مع الدول الإفريقية للسلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف أن التعاون العسكري بين مصر وروسيا وإقامة مناورات عسكرية هي حماة الصداقة وجسر الصداقة بين الجيشين الروسي والمصري يؤكد عمق العلاقات بين البلدين.

وكان باتروشيف قد قال خلال زيارته لمصر: "إننا نرحب برفض القاهرة تقديم أسلحة لنظام كييف. وفي الوقت نفسه، نفهم أن مثل هذا القرار تم اتخاذه على الرغم من الضغوط الجادة من جانب الأمريكيين والأوروبيين".

وفي وقت سابق، طالب مسؤولون أمريكيون، بينهم وزير الدفاع لويد أوستن، مصر بتزويد أوكرانيا بالأسلحة، لمساعدة الحكومة الأوكرانية في التغلب على النقص في الذخيرة.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم