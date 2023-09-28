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تعيين متحدث جديد للحكومة المصرية

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تعيين متحدث جديد للحكومة المصرية
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أعلن مجلس الوزراء المصري تعيين المستشار سامح الخشن، متحدثا رسميا للحكومة خلفا للسفير نادر سعد، الذى صدر قرار جمهوري بتعيينه سفيرا لمصر في بلغاريا.

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والمستشار سامح الخشن حاصل على ماجستير العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتحق بالسلك الدبلوماسي عام 2004.

كما سبق له العمل في سفارة مصر في إفريقيا الوسطى، ووفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، ووفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وبعثة رعاية المصالح المصرية في طهران.

وعمل المستشار سامح الخشن بديوان عام وزارة الخارجية في إدارة الأزمات والتخطيط السياسي، وشؤون الوكالات الدولية المتخصصة، وشؤون نزع السلاح والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وإدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة.

المصدر: RT

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