رئيس الوزراء المصري يعين أحمد الشيخ رئيسا جديدا للبورصة

أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولى، يوم الخميس، قرارا بتعيين أحمد الشيخ رئيسا للبورصة المصرية لمدة عام، خلفا لرامي الدكاني الذي تولى المسؤولية لمدة عام في 25 أغسطس 2022.

وانتهت فترة تولي رامي الدكاني لمنصب رئيس البورصة المصرية في 24 أغسطس الجاري بالإضافة إلى هبة الصيرفي نائب رئيس البورصة.

وكان الدكانى قد تولى رئاسة البورصة المصرية خلفا لمحمد فريد الذي أصبح رئيسا للهيئة العامة للرقابة المالية بقرارا من الرئيس المصري لمدة عام، تم تجديدها لعام إضافي منذ أيام.

وذكر موقع "القاهرة 24" المصري أن رامي الدكاني استطاع خلال العام الذي قضاه في بورصة الأوراق المالية المصرية إعادة الانضباط إلى البورصة، كما نجح من خلال إدارته في استعادة السوق لنشاطها القوي ولمستوياتها القياسية التي عجزت مصر عن بلوغها في السنوات السابقة.

وأشار الموقع المصري إلى أن رامي الدكاني حذف مؤشر "egx50" متساوي الأوزان لعدم جدوى وجودة وتحقيق الاستفادة المنتظرة منه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية