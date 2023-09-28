مرشح للرئاسة المصرية يتحدث عن ترهيب لداعميه

تحدث المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية أحمد الطنطاوي عن "تعرض داعميه لعمليات ترهيب" أثناء تحرير التوكيلات له لترشيحه لخوض الانتخابات.

طالبت أمس الهيئة الوطنية للانتخابات بأربعة طلبات (قانونية ومنطقية وبسيطة وسهلة التنفيذ) وقلت إنه يكفينا كحملة انتخابية الاستجابة لواحد فقط منها لإتمام العدد المطلوب من التوكيلات في ساعتين.



واليوم تقدمت إلى المحكمة الإدارية العليا بطعنين قضائيين ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية… pic.twitter.com/vmHmUbboLj — Ahmed Altantawy - أحمد الطنطاوي (@a_altantawyeg) September 27, 2023

إقرأ المزيد

وقال طنطاوي عبر حسابه على "إكس": "طالبت أمس الهيئة الوطنية للانتخابات بأربعة طلبات (قانونية ومنطقية وبسيطة وسهلة التنفيذ) وقلت إنه يكفينا كحملة انتخابية الاستجابة لواحد فقط منها لإتمام العدد المطلوب من التوكيلات في ساعتين".

وتابع: "اليوم تقدمت إلى المحكمة الإدارية العليا بطعنين قضائيين ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات (بصفته) وذلك في المواعيد وبالطريق الذي رسمه القانون بهدف قيام الهيئة بكل ما هو لازم وواجب تجاه تأمين حق كل مواطن مصري في تحرير توكيل لمن يختاره من بين المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية دون منع أو إكراه أو ترهيب أو اعتداء من أي جهات أو أشخاص".

وكان قد ظهر شخصان على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر يتحدثان عن الاعتداء عليهما بعدما حاولا تحرير توكيلات للمرشح المحتمل الطنطاوي.

وأعلن عدد من الشخصيات نيتها الترشح من بينها أحمد الطنطاوي، وهو برلماني مصري سابق، وعبد السند يمامة، وهو الرئيس الحالي لحزب الوفد الجديد، ومحمد فؤاد محسن بدراوي عضو في الهيئة العليا الوافد الجديد في الوقت الحالي، وحازم عمر الرئيس الحالي لحزب الشعب الجمهوري، وأيضا رئيس لجنة الشؤون الخارجية والإفريقية والعربية في مجلس الشيوخ، وأحمد فضالي الرئيس الحالي لحزب السلام الديمقراطي المصري، ويشغل أيضا منصب رئيس تيار الاستقلال، و‏جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور المصري

المصدر: وكالات