مصر.. تحركات في حلايب وشلاتين لدعم السيسي (فيديو)

شهدت مدينة حلايب وشلاتين تحركات ومسيرات لدعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للترشح في انتخابات الرئاسة ورئاسة مصر لفترة جديدة.

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وقام شيخ مشايخ حلايب علي حسن بحملة "مواطن لدعم مصر ابدأ من آخر نقطة حدودية حلايب"، لعمل توكيلات لدعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية 2024.

وقال شيخ مشايخ حلايب: "إننا نعمل وندعم حملة "مواطن لدعم مصر.. كن مع الوطن" تحت قيادة شبابيه ووطنية من الدرجة الأولى واختيارنا الطريق الصحيح ودعم وطنا ومواجهتنا لأي محاولات لتشوية اسم مصر أو إلحاق الأذى بها.

وذكر محمود دار منسق البحر الأحمر أن حلايب وشلاتين بشبابها وشيوخها داعمين إلي الوطن والقيادة السياسية.

وكان محمد فاروق منسق عام حملة "مواطن لدعم مصر"، أعلن تدشين حملة على نطاق واسع في الداخل والخارج لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الأولى الداعية والداعمة لترشحه لفترة رئاسية جديدة من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، فيما أعلن عدد من الشخصيات نيتها الترشح من بينها أحمد الطنطاوي، وهو برلماني مصري سابق، وعبد السند يمامة، وهو الرئيس الحالي لحزب الوفد الجديد، ومحمد فؤاد محسن بدراوي عضو في الهيئة العليا الوافد الجديد في الوقت الحالي، وحازم عمر الرئيس الحالي لحزب الشعب الجمهوري، وأيضا رئيس لجنة الشؤون الخارجية والإفريقية والعربية في مجلس الشيوخ، وأحمد فضالي الرئيس الحالي لحزب السلام الديمقراطي المصري، ويشغل أيضا منصب رئيس تيار الاستقلال، و‏جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور المصري.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم