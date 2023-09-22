مصطفى بكري: السيسي يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية خلال أيام

توقع الإعلامي مصطفى بكري، أن يعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية بشكل رسمي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

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واعتبر الإعلامي بكري، خلال برنامج تلفزيوني أن "هذا الأمر تم حسمه"، مضيفا أن "الرئيس السيسي سيعلن خلال الأيام القليلة المقبلة أنه يرشح نفسه أمام الشعب المصري ويقدم رؤية تتحدث عن الفترة المقبلة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والسياسية والتحديات التي تواجه مصر والمشاكل الحياتية العديدة".

وتابع مصطفى بكري، أن المرشحين الآخرين ستكون لهم رؤية أو برنامج كل واحد منهم سيعلن ماذا سيفعل حيال المشكلة الاقتصادية، مردفا أن "الأسعار في ازدياد وهناك تداعيات أزمة عالمية نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ونسألهم عن خطتهم لحل المشكلات".

ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات الرئاسية المصرية في عام 2024 بعد نهاية فترة الرئيس السيسي، لكن الحكومة المصرية لم تحدد بعد الموعد الدقيق للانتخابات.

وتعد الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، ثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 30 يونيو.

المصدر: الشروق