الجزائر.. الإطاحة بشبكة تروج الكوكايين والهيروين غرب البلاد

تمكنت فرقة البحث والتدخل بمصلحة الشرطة القضائية في ولاية غليزان بالجزائر من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في الاتجار بالمخدرات الصلبة (إكستازي، كوكايين، هيروين) وحجز أسلحة بيضاء محظورة.

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وأفادت صحيفة "الخبر" بأن معلومات وردت للسلطات مفادها وجود شخص يستغل مسكنه العائلي لترويج المؤثرات العقلية رفقة شركائه.

وأضافت أنه وبعد عملية الترصد وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم توقيف أربعة مشتبه فيهم أحدهم محل أمر بالقبض عن تهمة تكوين جمعية أشرار، والضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض عن سبق الإصرار والترصد.

وذكرت أنه وبعد تفتيش مساكن المشتبه فيهم تم حجز كمية من الكوكايين والهيروين و247 قرصا مهلوسا من نوع "إكستازي"، إلى جانب سلاحين أبيضين محظورين من الحجم الكبير و72 وحدة من المشروبات الكحولية، و20 قرصا مهلوسا من نوع "بريقابالين" ومبلغ مالي من عائدات الترويج وميزان إلكتروني صغير الحجم يستعمل في وزن المخدرات الصلبة.

وأكدت الصحيفة أنه تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة غليزان غرب البلاد.

المصدر: صحيفة "الخبر" الجزائرية