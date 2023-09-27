مجلس الدفاع اليمني يعلن إقالة الحكومة الحالية وتكليفها بتصريف الأعمال

أعلن مجلس الدفاع الوطني للجمهورية اليمنية، في بيان، إقالة الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، وتكليفها بتصريف الشؤون العامة العادية ما عدا التعيين والعزل.

وجاء قرار الإقالة عبر المجلس السياسي الأعلى، عقب ساعات من خطاب زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، أعلن فيه عن مرحلة التغيير الجذري وتصحيح السياسات وأساليب العمل في السلطات التابعة لجماعته بمناطق سيطرتها في اليمن.

وأصدر مجلس الدفاع الوطني للجمهورية اليمنية بيانا، أكد فيه أنه: "استجابة لما تضمنه خطاب زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، عن مرحلة التغيير الجذري، عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعا طارئا برئاسة رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، ووقف على مضامين خطاب عبد الملك الحوثي، المتضمن للمرحلة الأولى من التغيير الجذري".

وأضاف البيان: "وإذ يؤيد مجلس الدفاع الوطني قرار زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، وما حظي به من إجماع شعبي وجماهيري في جميع محافظات الجمهورية، فإنه وعبر المجلس السياسي الأعلى يعلن إقالة الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عبد العزيز بن حبتور، وتكليفها بتصريف الشؤون العامة العادية، ما عدا التعيين والعزل حتى يتم تشكيل حكومة جديدة".

وقد أشاد المجلس بدور "الحكومة خلال الفترة الماضية برغم ما واجهتها من عقبات ومحدودية الموارد وإسهامها في الصمود الوطني والشعبي في مواجهة العدوان".

كما عبر المجلس عن شكره وتقديره للحضور المشرف لجماهير الشعب اليمني في مناسبة المولد النبوي الشريف، واللجان المشاركة في إنجاح الفعالية في جميع ساحات الجمهورية، وكل من ساهم وشارك في إنجاح هذه الاحتفاليات الدينية والوطنية التي تعمق الهوية الإيمانية.

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المصدر: RT