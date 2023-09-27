مصر تسعى لعقد صفقة ضخمة مع روسيا

قالت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبرغ" إن مصر تجري محادثات لشراء مليون طن من القمح الروسي من خلال اتفاق بين الحكومتين.

إقرأ المزيد

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات ليست علنية، إن المحادثات جرت للتسليم هذا الموسم، وليس من الواضح مدى قرب البلدين من التوصل إلى اتفاق.

وكان مساعد أول وزير التموين المصري إبراهيم العشماوي قد رد على إداعاءات وكالة بلومبرغ حول استغناء مصر عن القمح الروسي.

وردا على سؤال RT حول تقرير نشرته وكالة بلومبرغ يتحدث عن استغناء مصر عن القمح الروسي، أكد عشماوي أن هذا الكلام عار تماما من الصحة، قائلا: "للأسف خبر عار تماما من الصحة".

وتابع عشماوي: "علاقتنا مع روسيا استراتيجية وتعاملنا التجاري معها يسير على قدم وساق، كما أنه تربطنا بها علاقات تجارية وطيدة".

وأدعت وكالة بلومبرغ أن مصر ستتحول إلى استيراد ما يقرب من نصف مليون طن من القمح من فرنسا وبلغاريا، بعد أن منعت موسكو توريد الحبوب الروسية.

المصدر: بلومبرغ + RT