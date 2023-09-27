تطورات جديدة في قضية السيناتور الأمريكي المتهم بالعمل لصالح مصر

كشفت وكالة "رويترز" أنه من المقرر أن يمثل السيناتور الأمريكي بوب مينينديز أمام المحكمة اليوم الأربعاء، لمواجهة اتهامات بتلقي رشا من ثلاثة رجال أعمال من نيوجيرسي.

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وفي الأسبوع الماضي، اتهم المدعون الاتحاديون في مانهاتن مينينديز (69 عاما) وزوجته بقبول سبائك ذهبية ومئات الآلاف من الدولارات في مقابل استغلال نفوذه لمساعدة الحكومة المصرية والتدخل في تحقيقات جهات إنفاذ قانون مع رجال الأعمال.

ومن المقرر أن يمثل مينينديز وزوجته نادين (56 عاما) ورجال الأعمال خوسيه أوريبي (56 عاما) وفريد دايبس (66 عاما) أمام محكمة مانهاتن الاتحادية حوالي الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1430 بتوقيت غرينتش). ودفع رجل الأعمال الثالث وائل حنا (40 عاما) ببراءته أمس الثلاثاء.

وتنحى مينينديز السناتور عن ولاية نيوجيرزي عن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وقال يوم الاثنين إنه سيبقى في مجلس الشيوخ ويدافع عن نفسه في مواجهة تلك الاتهامات.

ويطالب أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي مينينديز بالاستقالة منذ الكشف عن الاتهامات يوم الجمعة.

المصدر: رويترز