وفاة جندي بحريني ثالث عقب إصابته في هجوم حوثي عند الحدود اليمنية السعودية

أعلن الجيش البحريني، اليوم الأربعاء، وفاة جندي ثالث بعد إصابته في الهجوم الحوثي الذي وقع الاثنين الماضي عند المنطقة الحدودية بين اليمن والسعودية.

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يأتي ذلك، عقب إعلان المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، عن مقتل ضابط وجندي وإصابة عدد من منسوبي القوة المشاركة من البحرين في "عمليات إعادة الأمل" المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة صباح الاثنين.

وأضاف العميد المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "تدين الهجوم الغادر من بعض العناصر التابعة للحوثيين، باعتباره عملا عدائيا غادرا في سياق الأعمال العدائية خلال الشهر الماضي باستهداف إحدى محطات توزيع الطاقة الكهربائية وأحد مراكز الشرطة بالمنطقة الحدودية"، معتبرا أن "مثل هذه الأعمال العدائية والاستفزازية المتكررة لا تنسجم مع الجهود الإيجابية التي يتم بذلها سعيا لإنهاء الأزمة والوصول لحل سياسي شامل".

وختم مؤكدا أن "رفض قيادة القوات المشتركة للتحالف الاستفزازات المتكررة واحتفاظها بحق الرد في الزمان والمكان المناسبيْن".

واستعادت البحرين أمس جثتي ضابط وجندي قتلا على الحدود السعودية اليمنية يوم الاثنين جراء هجوم بطائرة مسيرة شنها الحوثيون.

ونظمت مراسم رسمية في مطار المنامة بمشاركة حرس الشرف البحريني حضرها كبار المسؤولين العسكريين.

المصدر: سبق