وصول جثتي ضابط وجندي بحرينيين قتلا قرب الحدود الجنوبية السعودية إلى المنامة

استعادت البحرين جثتي ضابط وجندي قتلا على الحدود السعودية اليمنية يوم الاثنين جراء هجوم بطائرة مسيرة شنها الحوثيون.

ونظمت مراسم رسمية في مطار المنامة بمشاركة حرس الشرف البحريني حضرها كبار المسؤولين العسكريين.

وقد أعلنت قوة دفاع البحرين الاثنين الماضي مقتل ضابط ومجند وسقوط عدد من الجرحى جراء هجوم لجماعة "أنصار الله" (الحوثيون) بمسيّرة على مواقع القوات البحرينية قرب الحدود السعودية اليمنية.

المصدر: AP