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ليبيا.. الدبيبة يخصص أكثر من 92 مليون دينار لصيانة 117 مدرسة ومرفقا تعليميا بالمدن المنكوبة

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ليبيا.. الدبيبة يخصص أكثر من 92 مليون دينار لصيانة 117 مدرسة ومرفقا تعليميا بالمدن المنكوبة
Globallookpress
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أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، قرارا خصص بموجبه 92.8 مليون دينار لصيانة 117 مدرسة ومرفقا تعليميا بالمدن المتضررة جراء الفيضانات البالغ عددها 15 مدينة.

ومنح عبدالحميد الدبيبة، بموجب قراره رقم (608) لسنة 2023، مصلحة المرافق التعليمية الإذن بالتعاقد لصيانة عدد من المدارس بالمدن المنكوبة في شرق ليبيا، وألزم المصلحة بوضع جدول زمني محدد للانتهاء من مشروعات الصيانة المكلفة بها.

ليبيا.. الدبيبة يخصص أكثر من 92 مليون دينار لصيانة 117 مدرسة ومرفقا تعليميا بالمدن المنكوبة
RT

وشدد الدبيبة على ضرورة التعاقد مع الشركات المحلية المسجلة لدى فروع مصلحة المرافق التعليمية بالمنطقة الشرقية والمكاتب التابعة لها بالبلديات المنكوبة والبلديات المجاورة لها، "وفقا للأسعار الاسترشادية لأعمال البنية التحتية وأعمال المباني والصيانة الكاملة والإجراءات المتبعة من قبل المصلحة في التنفيذ".

ليبيا.. الدبيبة يخصص أكثر من 92 مليون دينار لصيانة 117 مدرسة ومرفقا تعليميا بالمدن المنكوبة
RT

وأرفق الدبيبة مع قراره جدولا يتضمن البلديات وأعداد المدارس ونوع الصيانة والتكاليف المالية المقدرة للمرافق التعليمية المستهدفة في كل بلدية.

هذا وطلبت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، في وقت سابق، رسميا من البنك الدولي المساعدة في 3 مجالات لإعمار المناطق المنكوبة جراء الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا.

وتواصل فرق الطوارئ انتشال جثث ضحايا الفيضانات شرقي ليبيا، بعد الفيضانات الجارفة التي اجتاحت المدينة.

جدير بالذكر أن الحكومة المكلفة من مجلس النواب قالت إنها ستنظم مؤتمرا دوليا في المدينة الشهر المقبل من أجل إعادة إعمارها.

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المصدر: RT

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