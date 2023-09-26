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الجزائر.. تفكيك شبكة دولية للهجرة غير الشرعية تضم مغاربة غربي البلاد

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الجزائر.. تفكيك شبكة دولية للهجرة غير الشرعية تضم مغاربة غربي البلاد
Legion-Media
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تمكن عناصر الدرك الوطني الجزائري في عين تموشنت غربي البلاد من تفكيك شبكة إجرامية دولية تمتهن تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر وتوقيف 11 شخصا منهم 7 من جنسية مغربية.

أوردت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن الدرك الوطني، أن العملية تمت بفضل الاستفادة الجيدة من المعلومات وأنه بموجبها تمكّن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية ولهاصة في عين تموشنت من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية دولية عابرة للحدود.

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وذكرت الوكالة نقلا عن المصدر في بيان أن الشبكة الإجرامية كانت مختصة في الإعداد وتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر انطلاقا من الشاطئ الصخري المسمى الدار البيضاء برشقون-2 ولهاصة.

وقد أسفرت العملية عن توقيف 11 شخصا من ضمنهم سبعة من جنسية مغربية و4 جزائريين، بحسبما أوضحه الدرك الوطني في عين تموشنت.

في ذات الإطار سمحت الإجراءات العملية بحجز قارب نصف صلب سريع وقارب نزهة مزوّدين بمحرك ومبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر بـ 1.380 يورو إضافة إلى 260 ألف دينار جزائري من العملة الوطنية، بحسب المصدر.

وأيضا تم حجز جهاز للملاحة البحرية "جي بي إس" و3 صدريات نجدة إضافة إلى 9 صفائح بنزين بسعة 30 لترا لكل واحدة.

المصدر: جريدة الخبر

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