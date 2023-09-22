الجزائر.. تفكيك شبكة إجرامية دولية خطيرة لتنظيم الهجرة وتوقيف 10 مغاربة

تمكنت المصالح الأمنية الجزائرية من تفكيك شبكة إجرامية دولية خطيرة، مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري في ولاية وهران غرب الجزائر، وتوقيف أجنبي و10 مغاربة.

وذكرت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي البشير في ولاية وهران، في بيان أنه "تم تفكيك الشبكة الإجرامية، في عملية جاءت بفضل الإستغلال الأمثل لمعلومات أمنية مؤكدة مفادها وجود رعايا مغاربة مرشحين للهجرة غير الشرعية بأحد المساكن بقرية سيدي البشير بلدية بئر الجير".

كما أكدت أنه تم "إعداد خطة محكمة وبعد التنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن تم مداهمة المكان وتوقيف المعنيين وإقتيادهم إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق".

وأضاف البيان أنه "تم توقيف 11 شخصا تتراوح أعمارهم بين 21 و45 سنة، من بينهم 10 من جنسية مغربية، ومصادرة مبلغ مالي قدره 545 أورو و 390 درهما مغربيا، و10 جوازات سفر وهواتف نقالة".

وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة حول الشروع في تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة، وعدم التبليغ عن جناية تهريب المهاجرين، ومحاولة الهجرة الغير شرعية عبر البحر وإيواء الأجانب بدون رخصة.

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المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية