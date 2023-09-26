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الأردن يسقط مسيرتين محملتين بالمخدرات قادمتين من الأراضي السورية (صورة)

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الأردن يسقط مسيرتين محملتين بالمخدرات قادمتين من الأراضي السورية (صورة)
AFP
القوات المسلحة الأردنية - أرشيف -
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أسقطت المنطقة العسكرية الشرقية في الأردن يوم الثلاثاء طائرتين مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من الأراضي السورية.

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وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرتين مسيرتين بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى المملكة الأردنية.

وأضاف المصدر أن الطائرتين اللتين تم إسقاطهما كانتا محملتين بكمية من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

الأردن يسقط مسيرتين محملتين بالمخدرات قادمتين من الأراضي السورية (صورة)

المصدر: "بترا"

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