طالب الإنتربول باعتقاله.. القضاء الكويتي يحكم على مصري باع عقارات بعقود وهمية بالسجن 7 سنوات

أصدر القضاء الكويتي حكما غيابيا بحبس متهم مصري باع عقارات بعقود وهمية لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وقال مصدر لصحيفة "القبس" الكويتية إن هناك أكثر من 100 قضية مرفوعة بالمحاكم ضد الوافد المصري الهارب، حيث استطاع جمع ما يقارب 25 مليون دينار من بيع العقارات الوهمية بعد أن فوضه رجل أعمال كويتي بالتوقيع مقابل الشراكة فيما يقومون ببيعه من الوهم للمواطنين.

إقرأ المزيد

وأضاف المصدر أن السلطات الكويتية خاطبت الإنتربول للبحث عنه في الخارج وتم ضبطه.

وصرح بأن 90% من القضايا المرفوعة من الضحايا بتهم شيك بدون رصيد كون المتهم الهارب كان يصدر شيكات لهم بالأرباح التي استمر في إقناعهم بها وبأنها من عوائد عقاراتهم التي تم شراؤها لهم بالخارج.

وذكر المصدر أن المتهم كان يطلب من الضحايا صرف الشيكات بعد 3 أشهر، مشيرا إلى أن الوافد المصري وفي التاريخ المخصص للصرف حسب وعده هرب خارج البلاد.

ولفت إلى أن الخطة التي نفذها المتهم هي شراء عقارات للزبائن ومن ثم إعطاؤهم أرباحا شهرية قليلة حتى ينتشر صيته ليأتي إليه مستثمرون بأعداد كبيرة، وهو ما تحقق بالفعل، حيث أنه عندما جمع المبلغ الكبير، لاذ بالفرار.

وأفاد المصدر بأن الكويتي شريك المتهم المصري، يحاكم حاليا بتهمة النصب والاحتيال ولا يزال محبوسا على ذمة القضية، ويدعي أمام المحاكم أنه ضحية أيضا ولم يكن يعلم بأن العقارات التي يتم شراؤها وهمية.

المصدر: صحيفة "القبس" الكويتية