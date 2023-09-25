الجنايات الكويتية تنظر في قضية أخطر "هكر" كويتي اخترق موقع البنتاغون

تنظر محكمة الجنايات الكويتية في قضية الـ"هكر" الكويتي الذي اخترق موقع وزارة الدفاع الأمريكية واطلع على مواقع حساسة للأسلحة.

ووفقا لصحيفة "الرأي" المحلية فإن الـ"هكر" البالغ من العمر 28 عاما، عرض علاقة الكويت بحليف لها للخطر وعرض الأمن القومي للخطر.

وفي وقت سابق، ذكرت الصحيفة أن "الهاكر" الذي استهدف وزارة المالية الكويتية الأسبوع الماضي عرض البيانات التي نجح في الحصول عليها بعد اختراق أحد أنظمة الوزارة للبيع.

وأفادت الصحيفة بأنه حدد مبلغ "الفدية" المطلوبة بـ 15 بيتكوين (نحو 400 ألف دولار أمريكي).

وأمهل "الهاكر" الوزارة 7 أيام إذا أرادت استرجاع البيانات مقابل دفع "الفدية" المطلوبة، أو أنه سيقدم على بيع البيانات لمن يدفع.

المصدر: صحيفة "الرأي" الكويتية