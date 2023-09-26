عائلات ضحايا مجزرة "سبايكر" تطعن بتبرئة أحد أفراد عائلة صدام حسين (وثيقة)

طعنت مجموعة من عائلات ضحايا مجزرة "سبايكر" في العراق بقرار القضاء العراقي الذي حكم بتبرئة أحد أفراد عائلة صدام حسين المتهم بالمجزرة التي حدثت عام 2014.

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وأظهرت وثيقة مقدمة إلى رئيس محكمة التمييز الاتحادية تعتبر أن قرار تبرئة سراح (عبد الله ياسر سبعاوي) الحفيد للأخ غير الشقيق لصدام حسين، مجحفا بحق عائلات الضحايا.

وأشارت عائلات الضحايا وفقا للوثيقة إلى أن "قضية سبايكر أكبر من أن تقوم المحكمة بالإفراج عن المتهمين لعدم كفاية الأدلة".

RT

وطالبت العائلات بنقض القرار وإنزال أقصى العقوبات بحق المتهمين.



المصدر: RT