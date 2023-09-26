صحيفة: تنسيق سعودي-فاتيكاني في ملف لبنان

أفادت صحيفة "نداء الوطن" اللبنانية، الثلاثاء، بوجود تنسيق فاتيكاني - سعودي خلال الأسابيع الأخيرة في الملف اللبناني، مشيرة إلى أن موفدا فاتيكانيا سيصل قريبا إلى لبنان.

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وأوردت الصحيفة عددا من النقاط قالت إن التنسيق بين الجانبين قائم على التفاهم عليها، وأهمها التأكيد على أهمية انتخاب رئيس جديد للجمهورية وفق ما يطلبه الشعب اللبناني وليس وفق مصالح الطبقة الحاكمة، خصوصا أن الانتخاب يجب أن يشكل بداية الإصلاح الحقيقي ومنطلقا لمسيرة الإنقاذ.

بالإضافة إلى ذلك، تشديد البلدين على أهمية الدور المسيحي وعدم استخدام لبنان كساحة حرب أو لتوجيه الرسائل، وبالتالي العمل على الحفاظ على الدولة.

ووفق صحيفة "نداء الوطن"، فإن الفاتيكان ينوي إرسال موفد إلى لبنان للاطلاع على الوضع اللبناني عن كثب، وحث النواب على انتخاب رئيس جديد للجمهورية ومحاولة المساعدة على إيجاد حلول للأزمة اللبنانية.

وأشارت الصحيفة اللبنانية، إلى أن دولة الفاتيكان لا تملك مبادرة ولا تدخل في لعبة الأسماء المرشحة للرئاسة اللبنانية، بل إن دخولها على الساحة اللبنانية سيكون معنويا.

ويعيش لبنان فراغا في سدة الرئاسة منذ انتهاء ولاية ميشال عون في أكتوبر 2022، في ظل عدم توصل الأطراف السياسية في البلاد إلى اتفاق حول مرشح جديد يبدأ مسيرة من الإصلاح في شتى المجالات، حيث تعصف بلبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية في تاريخه.

المصدر: صحيفة نداء الوطن