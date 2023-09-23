السفير السعودي لدى بيروت يعلق على مخاطر استمرار الفراغ الرئاسي في لبنان

أكد السفير السعودي في بيروت وليد البخاري أن المملكة العربية السعودية حريصة على أمن واستقرار المنطقة وتحقيق الازدهار في البلاد العربية كافة، والحفاظ على استقرار لبنان وحماية سيادته.

قال السفير السعودي البخاري خلال الاحتفال الذي أقامه في بيروت بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93 اليوم السبت: "إننا نتقاسم مسؤولية دولية مشتركة من أجل الحفاظ على استقرار لبنان وحماية سيادته".

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وأوضح أنّ "الفراغ الرئاسي يبعث على القلق البالغ ويهدد في الوصول إلى الإصلاحات، ولطالما أكدنا أن الحلول المستدامة تأتي فقط من داخل لبنان، وأن الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني، ونحن على ثقة بأن اللبنانيين يمكنهم تحمل المسؤولية".

كما شدّد السفير على أنّ الموقف السعودي في طليعة المواقف الدولية التي تشدّد على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية قادر على تحقيق ما يتأمله الشعب اللبناني.

واختتم بالقول: "إننا نريد للبنان أن يكون كما كان، وأن يستعيد دوره الفاعل في المنطقة".

هذا ويستمر الفراغ الرئاسي في لبنان مع فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس للجمهورية وذلك منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون نهاية أكتوبر الماضي، علما أن أيا من الفرقاء اللبنانيين لا يحظى بأكثرية تمكنه منفردا من إيصال مرشحه إلى هذا المنصب.

المصدر: عكاظ + RT