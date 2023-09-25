تونس.. تعيين رئيس حكومة سابق مديرا عاما لشركة صنع المشروبات

أفادت وسائل إعلام تونسية يوم الاثنين، بأنه تم تعيين رئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ رئيسا تنفيذيا لشركة صنع المشروبات (SFBT) (شركة التبريد ومعمل الجعة سابقا).

وقال موقع "l'economiste maghrebin" إن مجلس إدارة SFBT انعقد يوم الاثنين 25 سبتمبر 2023 وقرر تعيين الفخفاخ رئيسا تنفيذيا للشركة.

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وشغل الفخفاخ منصب وزير السياحة من 2011 إلى 2013 ووزير المالية من 2012 إلى 2014 في حكومة حمادي جبالي، كما شغل المنصب الأخير في حكومة علي العريض.

وتم تعيينه رئيسا للحكومة من فبراير إلى سبتمبر 2020، وقد كلفه حينها الرئيس التونسي بتشكيل حكومة بعد رفض البرلمان حكومة الحبيب الجملي الذي رشحته النهضة.

يذكر أنه بعد خمسة أشهر على توليه المنصب، قدم إلياس الفخفاخ استقالته لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، وجاءت الاستقالة إثر إعلان حركة النهضة أنها قررت سحب الثقة من الفخفاخ على خلفية اتهامات في "ملف تضارب مصالح".

وحقق البرلمان في شبهات تضارب مصالح تلحق بالفخفاخ لعدم تخليه عن حصص يمتلكها في شركة متخصصة في تدوير النفايات تمكنت من الفوز بمناقصات حكومية.

والفخفاخ من مواليد سنة 1972 حاصل على شهادة في الهندسة من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس والماجستير فـي الدراسات الهندسية المعمقة مـن مدرسة "INSA" بليون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "Essonne" بباريس.

وتزامنا مع مسيرته السياسية التي تولى خلالها حقيبة السياحة ثم المالية في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض خلال عام 2013، تولى الفخفاخ رئاسة شركات عالمية، وأسس شركته الخاصة عام 2014، وهي شركة متخصصة في مشاريع البنية التحتية وذلك عقب عمله لعدة سنوات في شركة توتال النفطية وفي قطاع السيارات.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية