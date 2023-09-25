مصرع 8 مهاجرين غير شرعيين ومواطن بانقلاب شاحنة وسط تونس (صورة)

لقي 9 أشخاص مصرعهم، الأحد، غالبيتهم من المهاجرين غير الشرعيين، في حادث مروري وقع في ولاية القيروان، وسط تونس.

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وقال المدير الجهوي للحماية المدنية في منطقة القيروان العميد حمدي الوصيف، إن "9 أشخاص، 8 من جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء وتونسي، لقوا حتفهم في حادث سير وسط البلاد، إثر انقلاب شاحنة تقل 12 مهاجرا من جنوب الصحراء وتونسيين اثنين، الأحد".

وأشار الوصيف إلى أن "سيارات الإسعاف والحماية المدنية هرعت للمكان، وتم نقل الجثث و3 مصابين بجروح متنوعة الخطورة إلى مستشفيات المنطقة".

موزاييك

وتشهد تونس جدلا بشأن ملف الهجرة الإفريقية، ويقول مسؤولون تونسيون إنه يجب البحث عن حل جماعي لهذا الملف، بدلا من تحميل تونس نتائج السياسات الأوروبية في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن "تونس لن تقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميين".

وأضاف الوزير أن تونس تدين في المقابل "كل استغلال سياسي وإعلامي غير مسؤول لمعاناة ضحايا الهجرة غير النظامية"، مشيرا إلى ضرورة استكمال مسار "مؤتمر التنمية والهجرة" الذي استضافته العاصمة الإيطالية روما، مطلع الصيف الماضي، بمبادرة تونسية-إيطالية.

المصدر: موزاييك