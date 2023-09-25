"نحره بالسكين".. إصابة حرجة إثر إشكال بين نازحين سوريين شرق لبنان

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بإصابة مواطن سوري بجروح حرجة، إثر إشكال وقع بين نازحين سوريين في منطقة بعلبك شرق البلاد.

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وأفادت الوكالة بأن "إشكالا حصل بين شبان سوريين في بعلبك، حيث أقدم أحدهم على نحر آخر في رقبته".

وأضافت الوكالة أنه "تم نقل المصاب إلى طوارئ مستشفى دار الأمل الجامعي بحالة حرجة".

ومن غير المعلوم الأرقام الدقيقة لعدد النازحين السوريين في لبنان، لكن التقديرات الأخيرة تشير إلى مليون و500 ألف نازح.

وكانت السلطات اللبنانية أطلقت في مايو الفائت حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين، ضمن إجراءات جديدة لضبط عملهم وتحديد من يوجد في لبنان بصورة قانونية، وذلك في ظل ضغط أحزاب لإعادة النازحين.

يأتي ذلك، بينما أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن بلاده لا تعتبر أن الظروف اليوم مواتية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم لكنها لا تقبل بوضعهم في لبنان.

وكان وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين، اعتبر مطلع سبتمبر الجاري أن أزمة النازحين في لبنان تحتاج إلى حل جذري عبر قرار سياسي جدي وتنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية وتواصل مباشر على أعلى المستويات".

المصدر: الوكالة الوطنية + RT