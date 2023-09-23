رجال الإنقاذ الروس فحصوا خلال يوم واحد 20 ألف متر مربع وعثروا على 23 جثة في ليبيا

أفادت وزارة حالات الطوارئ الروسية، بأن فرق الإنقاذ التابعة لها فحصت خلال يوم واحد في ليبيا أكثر من 20 ألف متر مربع في المناطق المتضررة من الفيضانات في ليبيا.

ووفقا للوزارة، قام رجال الإنقاذ الروس بانتشال 23 جثة من أماكن يصعب الوصول إليها، وتم انتشال قتيلين آخرين من تحت الأنقاض.

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وجاء في بيان الوزارة: "خلال الـ24 ساعة، قام رجال الإنقاذ، بالتعاون مع أطقم الكلاب البوليسية وباستخدام أنظمة جوية بدون طيار، بفحص أكثر من 20 ألف متر مربع من الأراضي وعشرة كيلومترات من الخط الساحلي و33 ألف متر مربع من المياه... وباستخدام الزوارق تم انتشال جثث 23 قتيلا من منطقة يصعب الوصول إليها، كما تم انتشال جثتي قتيلين من تحت الأنقاض في المباني المتهدمة".

وجرت الإشارة إلى أن رجال الإنقاذ الروس، يقومون بعناية بتفكيك جميع الهياكل الخرسانية المتدلية وغير المستقرة للمباني المدمرة من أجل الوصول إلى جثث القتلى.

وبالإضافة إلى ذلك، يقوم الغواصون الروس بسحب القوارب والسيارات الغارقة. في المجموع، خلال الأيام القليلة الماضية، قام رجال الإنقاذ الروس بسبر مساحة 530 ألف متر مربع من الأراضي.

ووفقا لمعطيات منظمة الهلال الأحمر المحلية، تجاوزت حصيلة القتلى جراء الفيضانات التي شهدتها منطقة شرق ليبيا 11 ألف شخص، وهناك نحو 20 ألف مفقود. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، نزح أكثر من 38 ألف شخص من مناطق شمال شرق ليبيا المتضررة من الفيضانات.

المصدر: نوفوستي