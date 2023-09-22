تمكنت قوات الأمن المصرية من القبض على أخطر مجرم من نوعه في مصر، وهو متخصص في تزوير المحررات الرسمية والأختام الحكومية.

إقرأ المزيد

وداهم قطاع الأمن العام وكرا لتشكيل عصابي متخصص في تزوير المحررات الرسمية، والأختام الحكومية، وترويجها مقابل مبالغ مالية، وتم ضبط المتهمين، ومصادرة أدوات التزوير.

ووردت معلومات لقوات الأمن حول قيام مدير مبيعات، وتاجر قطع غيار سيارات "لهما معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي، في تزوير المحررات الرسمية، مقابل مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مأمورية بإشراف العميد محمد علي رئيس مباحث الأحوال المدنية، من ضبط المتهمين، وبحوزتهما 55 خاتم شعار الجمهورية "مقلدين" 13 أكلاشيه، 37 أصول وصور ضوئية لشهادات ومستندات "مزورة ومعدة للتزوير"، ومبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما العديد من قضايا التزوير.

المصدر: أخبار اليوم