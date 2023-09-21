الأمن المصري ينفي تعرض ضابط لحادث مروع

توعدت قوات الأمن المصرية جماعة الإخوان المسلمين بسبب ترويجها لشائعة تخص تعرض ضابط مصري لحادث مروع في مدينة العلمين المصرية.

#وزارة_الداخلية لا صحة لما تداولته بعض العناصر الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن وقوع حادث لأحد الضباط على طريق العلمين، مؤكداً أن تلك الإدعاءات تأتى فى إطار نهج الجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب لإثارة البلبلة.

وأنه سيتم إتخاذ كافة… pic.twitter.com/wBhiq3MC2s — وزارة الداخلية (@moiegy) September 21, 2023

وقالت وزارة الداخلية المصرية: "لا صحة لما تداولته بعض العناصر الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وقوع حادث لأحد الضباط على طريق العلمين، مؤكداً أن تلك الإدعاءات تأتي فى إطار نهج الجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب لإثارة البلبلة. وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات".

وتواجه مصر عددا كبيرا من الشائعات يوميا، حيث خصصت الحكومة مركزا للرد على الشائعات تحت مسمى "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار"، فيما تقوم قوات الأمن بدحض الكثير من الشائعات التي تخص قواتها.

المصدر: RT