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الأمن المصري ينفي تعرض ضابط لحادث مروع

أخبار العالم العربي

الأمن المصري ينفي تعرض ضابط لحادث مروع
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توعدت قوات الأمن المصرية جماعة الإخوان المسلمين بسبب ترويجها لشائعة تخص تعرض ضابط مصري لحادث مروع في مدينة العلمين المصرية.

وقالت وزارة الداخلية المصرية: "لا صحة لما تداولته بعض العناصر الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وقوع حادث لأحد الضباط على طريق العلمين، مؤكداً أن تلك الإدعاءات تأتي فى إطار نهج الجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب لإثارة البلبلة. وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات".

وتواجه مصر عددا كبيرا من الشائعات يوميا، حيث خصصت الحكومة مركزا للرد على الشائعات تحت مسمى "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار"، فيما تقوم قوات الأمن بدحض الكثير من الشائعات التي تخص قواتها.

المصدر: RT

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