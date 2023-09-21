وسائل إعلام عبرية: الإمارات تستبعد بن غفير وسموتريتش من مشروعها 77

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الإمارات أوضحت لإسرائيل أنها تطلب عدم مشاركة وزراء من حزب "عوتسما يهوديت"، وحزب "الصهيونية الدينية"، في مشروع ثقافي مشترك مع إسرائيل.

وأوضحت أن "المشروع المسمى 77، أطلقته دولة الإمارات العربية المتحدة، لتسهيل مسعى ثقافي مشترك لمدة أسبوع يشمل سبع مدن في إسرائيل والإمارات، والهدف هو تعزيز التبادل الثقافي والوحدة بين البلدين".

واشترطت الإمارات "عدم إشراك الوزراء سموتريتش وبن غفير ووزراء حزبيهما فيه، وإلا سيتم إلغاؤه".

واستخدمت الإمارات حق النقض، وأصرت على أن المشروع لا ينبغي أن يتقدم إذا تم ضم الوزراء المنتمين إلى حزبي "عوتسما يهوديت" و"الصهيونية الدينية"، مثل الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش.

كما أفادت وسائل الإعلام، بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، التقى بوزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، في نيويورك وناقشا الأمن الإقليمي وتعزيز المشاريع الاقتصادية.

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات