فيديو للمعارضة يبرز وجه الشبه بين بن غفير وسموتريتش ومنتسبي جماعة إرهابية أمريكية

نشر معارضو الإصلاح القضائي في إسرائيل فيديو يبرز الشبه بين الوزيرين بتسالئيل سموتريتش، وإيتامار بن غفير، وعناصر جماعة "كو كلوكس كلان" الإرهابية الأمريكية.

وأصدرت الفيديو منظمة UnXeptable - لإنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية، وهي حركة للمغتربين الإسرائيليين المعارضين للإصلاح القضائي، وتبلغ مدته أقل من ثلاث دقائق يفصلون فيه أسباب احتجاجهم، ويسلطون الضوء على وجهات النظر المتطرفة لكلا الوزيرين.

ويقول راوي الفيديو، باللغة الإنجليزية، "تخيل لو كانت وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة المالية يديرها أعضاء من كو كلوكس كلان. وهذا يعادل ما يحدث الآن في إسرائيل، مع اثنين من أكثر الفاشيين اليمينيين تطرفا، ايتمار بن غفير وبتسالئيل سموتريتش، الجالسين في مناصب حكومية رئيسية".

ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו העניק את שניים מהמשרדים החשובים ביותר בממשלתו – ביטחון לאומי ואוצר – לשני קיצונים ימניים, גזענים מהגרועים ביותר שישראל ידעה, שניים שראש המוסד לשעבר, תמיר פרדו השווה לארגון ה-KKK. עוד בסרטון המעולה של גליה מורס. pic.twitter.com/rg4TkOf1Ao — UnXeptable - Saving the Israeli Democracy (@UnxeptableD) August 16, 2023

وقال أوفير جوتلزون، زعيم حركة UnXeptable ومقرها سان فرانسيسكو، لموقع "واينت" إن" الحركة تعمل في أكثر من 170 موقعا في الولايات المتحدة وشمال إفريقيا وكندا وأستراليا، وعلى الرغم من أنها غير مرتبطة بشكل مباشر بالمنظمات الاحتجاجية في إسرائيل، إلا أن هدفها واحد".

ولفت إلى أن "الجالية اليهودية الأمريكية تدرك بشكل متزايد آثار التشريعات الإسرائيلية على حياتهم في الولايات المتحدة"، مضيفا: "منذ سنوات، حرص اليهود الأمريكيون على عدم اتخاذ موقف حيال ما يحدث في إسرائيل. لكن في الأشهر الأخيرة، أدركوا أن الوضع في إسرائيل يؤثر على حياتهم هنا. إنهم قلقون من أن تصبح إسرائيل متطرفة، وهم قلقون أيضا بشأن القيم المشتركة التي تجمع بين البلدين".

يذكر أن "كو كلوكس كلان" المعرفة بـKKK جماعة عنصرية متطرفة برزت بعد الحرب الأهلية بالولايات المتحدة، قامت على الإيمان بتفوق العرق الأبيض ونفذت هجمات دامية ضد السود والمتعاطفين معهم على مدى 151 عاما.

المصدر: i24 news