وزير مصري يعلق على إنشاء "ممر بايدن" بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا ومدى تأثيره على قناة السويس

علق وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير على مشروع إنشاء ممر للسكك الحديدية والشحن يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا يمر عبر السعودية وإسرائيل، ومدى تأثيره على قناة السويس.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، أوضح الفريق كامل الوزير قائلا: "لم أقلق تماما من إعلان إنشاء ممر اقتصادي بين الهند وبعض دول آسيا وأوروبا قد يؤثر على قناة السويس..مفيش مشكلة أبارك للمشتركين فيه، ونحن سبقنا بمشروعات، ليس بغرض المنافسة ولكن كون بلدنا تحتاج لهذه المشروعات".

وأضاف الوزير: "نفذنا ازدواج قناة السويس الجديدة، ومشروع القطار السريع، إضافة إلى الممرات اللوجيستية، مش بهدف إننا ننافس حد، مصر مش مع حد ولا ضد حد، مصر مع مصلحة شعبها"، مردفا: "نعلم من فترة بوجود أفكار حول خطوط عديدة بالمنطقة منذ فترة، وتنمية بلادهم حق لهم، ونحن نساعدهم في هذا الأمر، كوننا نمتلك خبرات في مد خطوط السكك الحديدية وحفر الانفاق".

واستطرد وزير النقل المصري: "جاهزون نشارك أشقاءنا العرب في إنشاء أي مرافق، لأنهم لا ينفذون هذه المشاريع للتأثير علينا، هذه مصلحة بلادهم، كما ننفذ نحن عملنا من أجل مصلحة بلدنا"، متابعا: "بطمن المصريين، مفيش حاجة هتكون بديلة لقناة السويس إطلاقا، حتى القطارات الجديدة في مصر لا يمكن أن تكون بديل للقناة، كون الحمولة الإجمالية للقطار قد تصل إلى 100 حاوية، بعكس المركب الواحدة التي تمر من قناة السويس وتحمل 24 ألف حاوية".

وقال الفريق كامل الوزير موضحا: "مفيش منافس على الإطلاق، قد يأخذ بعض حاويات البترول وهذا أمر طبيعي كون حركة التجارة تتطور، قناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم ولا بديل لها".

وأشار إلى أن تكلفة النقل عبر الممر الاقتصادي الجديد بين الهند وبعض الدول العربية ستكون أعلى وأكثر كلفة بسبب خط السير الذي يشمل محطات عدة.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد تشر عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا) تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنشاء ممر اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا، لافتا إلى أنه "تتويجا لما تم العمل عليه خلال الفترة الماضية، أعلنت المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، والهند، والإمارات، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي، عن توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنشاء ممر اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا".

كما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلفاؤه عن خطط لبناء خط سكك حديدية وممر شحن يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا، في مشروع يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتعاون السياسي.

وأعلن بايدن ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن المشروع خلال قمة مجموعة العشرين السنوية، وهو جزء من مبادرة أطلق عليها اسم الشراكة من أجل الاستثمار في البنية التحتية العالمية، حيث سيساعد الممر على تعزيز التجارة ونقل موارد الطاقة وتطوير الاتصال الرقمي.

ويضم المشروع الهند والسعودية والإمارات والأردن وإسرائيل والاتحاد الأوروبي، وفق ما صرح به جيك ساليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن.

المصدر: "الشروق" + RT