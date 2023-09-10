بن سلمان يعلن توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع ممر جديد للشحن يربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا

نشر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأحد، عبر منصة "X" تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنشاء ممر اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

جاء ذلك، في بيان نشرته صفحة ولي العهد السعودي على منصة "إكس"، بعد يوم من إعلان المشروع من جانب الرياض وواشنطن.

إقرأ المزيد

وذكر بن سلمان أنه "تتويجا لما تم العمل عليه خلال الفترة الماضية، أعلنت السعودية، والولايات المتحدة، والهند، والإمارات، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والاتحاد الأوروبي، تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع إنشاء ممر اقتصادي جديد يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا".

وقال إن المذكرة، "بلورة للأسس التي بنيت عليها، بما يُحقق مصالح المملكة المشتركة، ويعزز الترابط الاقتصادي مع شركائها من الدول الأخرى، وبما ينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمي بصورة عامة".

وأكد في البيان أن المشروع، "سيسهم في تطوير وتأهيل البنى التحتية التي تشمل سككا حديدية وربطا للموانئ لزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري".

وتابع: "المشروع كذلك، سيشمل مد خطوط وأنابيب لنقل الكهرباء والهيدروجين، لتعزيز أمن إمدادات الطاقة العالمي، بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية".

وستعمل المذكرة، على تعزيز التكامل الاقتصادي والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة ونوعية بما يحقق مكاسب طويلة الأمد على امتداد الممرات الجديدة العابرة للحدود، بحسب البيان.

وختم البيان، "بالإشارة إلى أن تحقيق ما عملت عليه المذكرة، يتطلب الاستمرار في وتيرة الجهود التي بذلت، والبدء الفوري في تطوير الآليات اللازمة لتنفيذها".

المصدر: RT