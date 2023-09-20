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هزة أرضية في تونس

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هزة أرضية في تونس
المنستير
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سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي في تونس اليوم الأربعاء، هزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجة على سلـم ريختر.

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وقال المعهد الوطني للرصد الجوي، إن الهزة كانت على الساعة 03 و35 دقيقة (بالتوقيت المحلي)، وقد شعر بها مواطنو الجهة.

وحسب التحاليل الأولية، تم تحديد مركز الرجة بـ35.84 درجة خط عرض و10.7 درجة خط طول، وذلك قبالة ساحل مدينتي سوسة والمنستير الساحليتين.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلن المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية وقوع زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، شمال غرب مرسى مطروح.

كما أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، بأن هزة أرضية بقوة 4.6 درجة وقعت في منطقة بالبحر المتوسط قبالة ساحل مدينة طبرق الليبية، عند الساعة 03:33 صباح كانت على بعد 69 كيلومترا شمال شرق ساحل طبرق، وعلى عمق عشرة كيلومترات.

المصدر: RT

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