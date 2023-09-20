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وزير سعودي يمازح مذيع "فوكس نيوز" بعد طلب الأخير المساعدة في وضع أسئلة لولي العهد

أخبار العالم العربي

وزير سعودي يمازح مذيع
AFP
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مازح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مذيع "فوكس نيوز" حين سأله عما يجب أن يسأل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلته معه.

ونشرت "فوكس نيوز" مقابلة أجراها المذيع بريت باير، الذي ستنشر مقابلته مع ولي العهد السعودي في وقت لاحق اليو الأربعاء، مع وزير الطاقة السعودي، إذ سأله في نهايتها: "ماذا يجب أن أسأل ولي العهد برأيك؟".

وأجاب الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "اسأله متى سيمنح وزيره 8 ساعات من النوم لمدة 3 أيام متواصلة".

ونشرت قناة "فوكس نيوز" مقتطفات من مقابلة أجراها باير مع وزير الطاقة السعودي ضمن تقرير للمذيع حول "كواليس" الأحداث التي تشهدها المملكة.

وتداول مغردون سعوديون ووسائل إعلام سعودية المقطع بشكل واسع.

المصدر: RT

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