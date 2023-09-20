وزير سعودي يمازح مذيع "فوكس نيوز" بعد طلب الأخير المساعدة في وضع أسئلة لولي العهد

مازح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مذيع "فوكس نيوز" حين سأله عما يجب أن يسأل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلته معه.

ونشرت "فوكس نيوز" مقابلة أجراها المذيع بريت باير، الذي ستنشر مقابلته مع ولي العهد السعودي في وقت لاحق اليو الأربعاء، مع وزير الطاقة السعودي، إذ سأله في نهايتها: "ماذا يجب أن أسأل ولي العهد برأيك؟".

وأجاب الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "اسأله متى سيمنح وزيره 8 ساعات من النوم لمدة 3 أيام متواصلة".

|@BretBaier: “When I sit down with HRH the Crown Prince, what do you think I should ask him?”



Energy Minister Prince Abdulaziz bin Salman: “Ask him when is he gonna get his Minister to have 8 hours of sleep?” 😂💚 pic.twitter.com/Fp3uKXXNUq — Saud Salman AlDossary | سعود بن سلمان الدوسري (@999saudsalman) September 19, 2023

ونشرت قناة "فوكس نيوز" مقتطفات من مقابلة أجراها باير مع وزير الطاقة السعودي ضمن تقرير للمذيع حول "كواليس" الأحداث التي تشهدها المملكة.

وتداول مغردون سعوديون ووسائل إعلام سعودية المقطع بشكل واسع.

مقتطفات من لقاء ولي العهد السعودي والمسؤولين السعوديين مع قناة "فوكس نيوز":



-المحاور: ماذا يجب أن أسأل ولي العهد؟



-وزير الطاقة السعودي: أساله متى سيعطي وزرائه وقتاً ليناموا pic.twitter.com/9deCKjElcX — The Saudi Post (@TheSaudi_post) September 19, 2023

مذيع قناة "فوكس نيوز" لسمو وزير الطاقة



ماذا تقترح أن أسأل #ولي_العهد؟



وزير الطاقة : أساله متى سيسمح لوزرائه بأن يناموا لـ 8 ساعات. pic.twitter.com/TX1J9StJtC — الموجز السعودي (@saudistuff) September 20, 2023

المصدر: RT