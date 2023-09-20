وزير سعودي يمازح مذيع "فوكس نيوز" بعد طلب الأخير المساعدة في وضع أسئلة لولي العهد
مازح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مذيع "فوكس نيوز" حين سأله عما يجب أن يسأل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلته معه.
ونشرت "فوكس نيوز" مقابلة أجراها المذيع بريت باير، الذي ستنشر مقابلته مع ولي العهد السعودي في وقت لاحق اليو الأربعاء، مع وزير الطاقة السعودي، إذ سأله في نهايتها: "ماذا يجب أن أسأل ولي العهد برأيك؟".
وأجاب الأمير عبدالعزيز بن سلمان: "اسأله متى سيمنح وزيره 8 ساعات من النوم لمدة 3 أيام متواصلة".
|@BretBaier: “When I sit down with HRH the Crown Prince, what do you think I should ask him?”— Saud Salman AlDossary | سعود بن سلمان الدوسري (@999saudsalman) September 19, 2023
Energy Minister Prince Abdulaziz bin Salman: “Ask him when is he gonna get his Minister to have 8 hours of sleep?” 😂💚 pic.twitter.com/Fp3uKXXNUq
ونشرت قناة "فوكس نيوز" مقتطفات من مقابلة أجراها باير مع وزير الطاقة السعودي ضمن تقرير للمذيع حول "كواليس" الأحداث التي تشهدها المملكة.
وتداول مغردون سعوديون ووسائل إعلام سعودية المقطع بشكل واسع.
مقتطفات من لقاء ولي العهد السعودي والمسؤولين السعوديين مع قناة "فوكس نيوز":— The Saudi Post (@TheSaudi_post) September 19, 2023
-المحاور: ماذا يجب أن أسأل ولي العهد؟
-وزير الطاقة السعودي: أساله متى سيعطي وزرائه وقتاً ليناموا pic.twitter.com/9deCKjElcX
مذيع قناة "فوكس نيوز" لسمو وزير الطاقة— الموجز السعودي (@saudistuff) September 20, 2023
ماذا تقترح أن أسأل #ولي_العهد؟
وزير الطاقة : أساله متى سيسمح لوزرائه بأن يناموا لـ 8 ساعات. pic.twitter.com/TX1J9StJtC
المصدر: RT