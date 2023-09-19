السوداني يتلقى دعوة من بايدن لزيارة واشنطن

التقى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني في نيويورك اليوم الثلاثاء وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 78.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيز الشراكة في مختلف المجالات والصعد.

وبحسب بيان للحكومة العراقية، فإن الوزير الأمريكي نقل خلال اللقاء، دعوة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن إلى السوداني لزيارة البيت الأبيض من أجل المزيد من التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد السوداني وفقا للبيان، تقديره للدعوة واستعداده لتلبيتها في موعد يحدد لاحقا، مشددا على أهمية استئناف أعمال اللجنة العراقية الأميركية المشتركة، في ما يخص اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين.

كما أشار السوداني إلى "عدد من المحطات المهمة للتعاون الثنائي، والزيارة الناجحة التي أجراها الوفد العراقي برئاسة وزير الدفاع إلى واشنطن، والتباحث بخصوص العلاقة مع التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب".

وبين السوداني رغبة العراق في تطوير علاقات الشراكة مع الولايات المتحدة في مجالات مواجهة آثار التغير المناخي، والاستثمار في قطاع الطاقة، كما رحب بإسهام الشركات الأميركية في الفرص الاستثمارية بالعراق.

وجدد رئيس الحكومة العراقية التشديد على أهمية التعاون المشترك في المجال الأمني لمحاربة داعش، في ضوء تنامي القدرات والإمكانيات القتالية للقوات الأمنية العراقية وقدراتها للحفاظ على الأمن في جميع أنحاء العراق.

من جانبه، أشار بلينكن إلى تقدير الإدارة الأميركية للخطوات العملية التي أجراها العراق في سبيل تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار الأمثل للغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر توقيع عقود مع شركة توتال، والربط الكهربائي مع دول الجوار، مؤكدا حرص الولايات المتحدة على التعاون مع العراق في ملفات مواجهة آثار التغير المناخي، وتطوير البنى التحتية، وتوسعة الشراكة في مجالات شتى، مجددا دعم الولايات المتحدة الأميركية لاستقرار العراق وتنميته وازدهاره.

المصدر: RT