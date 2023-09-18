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رئيس الوزراء العراقي: اختفاء المواطنة الروسية لدينا يضر بسمعة الجهات الأمنية

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رئيس الوزراء العراقي: اختفاء المواطنة الروسية لدينا يضر بسمعة الجهات الأمنية
Globallookpress Bernd von Jutrczenkadpa
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني (صورة أرشيفية)
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صرح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بأن اختفاء المواطنة الروسية الإسرائيلية يليزافيتا تسوركوفا في بغداد يشكل ضربة لسمعة السلطات الأمنية العراقية.

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وقال السوداني بحديث لصحيفة "نيويورك تايمز": "لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن اختطاف المرأة الروسية، وحتى معلوماتنا لم تحدد بعد أي مجموعة بعينها" قد تكون مسؤولة عن اختفائها.

وأضاف: "الحادث يضر بسمعة استقرار العراق وقدرة أجهزتنا الأمنية".

وأكد السوداني أن الاستقرار أمر بالغ الأهمية بالنسبة لآمال العراق في التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي.

وكانت الحكومة الإسرائيلية وأجهزة استخبارات غربية أخرى، إضافة إلى بعض مسؤولي الأمن العراقيين، ذكروا أن "كتائب "حزب الله" هي من قامت باختطافها".

وحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فإن المواطنة الروسية الإسرائيلية ما زالت على قيد الحياة.

المصدر: نيويورك تايمز

 

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