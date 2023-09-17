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ليبيا..إنقاذ سيدتين من تحت الأنقاض في درنة بعد أكثر من 6 أيام على كارثة الإعصار (فيديو)

أخبار العالم العربي

ليبيا..إنقاذ سيدتين من تحت الأنقاض في درنة بعد أكثر من 6 أيام على كارثة الإعصار (فيديو)
AFP
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أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع الزنتان اليوم الاحد، إنقاذ سيدتين على قيد الحياة من تحت الأنقاض في مدينة درنة، وذلك بعد مضي أكثر من 6 أيام على وقوع الكارثة.

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ونشرت صحيفة "المرصد" الليبية مقطع فيديو لعملية الإنقاذ، ما أثار تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علق أحدهم قائلا: "الحمدلله رب العالمين"، وأضاف آخر: "جزاكم الله خيرا".

وكانت قد اجتاحت الأحد الماضي عاصفة ناجمة عن الإعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفة آلاف الضحايا والمفقودين، فيما تسببت السيول والفيضانات باختفاء أحياء بأكملها، وانهيار جسور، ودمار واسع في شبكة الطرق بمدينة درنة وجوارها.

هذا وتعمل فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية على تكثيف جهودها للبحث عن ناجين وانتشال ودفن الجثث المتناثرة في أرجاء المدينة.

المصدر: "المرصد" + RT

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