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مراسلنا: انتشال مئات الجثث في مناطق بعيدة عن درنة الليبية وخاصة من سواحل طبرق (فيديو)

أخبار العالم العربي

مراسلنا: انتشال مئات الجثث في مناطق بعيدة عن درنة الليبية وخاصة من سواحل طبرق (فيديو)
RT
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أفاد مراسلنا في ليبيا بأن الجيش الليبي وفرق الإنقاذ انتشلوا اليوم الأحد المئات من الجثث في مناطق بعيدة عن مدينة درنة المنكوبة، وخاصة على سواحل منطقة طبرق.

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الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة ضحايا درنة الليبية إلى 11300 قتيل
الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة ضحايا درنة الليبية إلى 11300 قتيل

وفي وقت سابق أعلنت الأمم المتحدة عن ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات الكارثية في مدينة درنة بشرق ليبيا إلى 11300 شخص.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن 10100 شخص آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، مشيرا إلى أنه في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة، أودت الفيضانات بحياة 170 شخصا إضافيا.

يذكر أن الإعصار المتوسطي "دانيال" اجتاح يوم الأحد الماضي عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة، وتسبب بانهيار سدّين في درنة، جرفت مياههما أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية.

المصدر: RT

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