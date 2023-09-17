العراق.. مقتل ثلاثة عناصر من وحدات مقاومة سنجار بقصف تركي

أعلنت وحدات مقاومة سنجار التابعة لحزب العمال الكردستاني، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة من عناصرها بقصف تركي شمالي العراق.

وذكرت في بيان صحافي: "في الساعة 13:50 بتوقيت العراق، استهدفت طائرة مسيرة تابعة لدولة الاحتلال التركي سيارة تقل مجموعة من رفاقنا، ونتيجة لهذا الهجوم الوحشي استشهد ثلاثة منهم".

وأضافت أن "هذه الهجمات التي تشنها الدولة التركية المحتلة تهدف إلى تدمير السلام في سنجار ومنع عودة شعبنا إلى أرضه ومكانه".

وتابعت: "على الأعداء والخونة الذين يظنون أننا بهذه الهجمات سنتراجع للخلف، عليهم أن يعلموا أننا سنسير على درب شهدائنا حتى نقود قضيتهم، ولن نتوقف عن هذا النضال والمقاومة المشروعة حتى تتكلل هذه القضية بالنجاح، وسنشارك سجلات رفاقنا الشهداء مع الرأي العام قريبا".

وتتبع وحدات مقاومة سنجار حزب العمال الكردستاني التركي المتواجد شمالي العراق، وعناصرها هم من أبناء الديانة الإيزيدية وهم جزء من قوات الحشد الشعبي التابعة للدولة العراقية وهي معروفة باسم قوات (يبشة) فوج 80 حشد شعبي.



المصدر: RT