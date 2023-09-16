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لجنة العفو الرئاسي: السلطات المصرية تفرج عن زهران

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لجنة العفو الرئاسي: السلطات المصرية تفرج عن زهران
Gettyimages.ru
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أكد عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر المحامي طارق العوضي، أن السلطات أفرجت عن محمد زهران، مؤسس الاتحاد الوطني المستقل للمعلمين المصريين.

وكتب طارق العوضي على حسابه في "فيسبوك": "الدكتور محمد زهران خرج وهو في طريقه إلى منزله".

وفي سياق متصل، أشار المنسق العام للحوار الوطني في مصر ضياء رشوان، إلى أن مجلس أمناء الحوار قد تلقى بـ"ارتياح كبير"، خبر إخلاء سبيل الدكتور محمد زهران، أحد الخبراء المشاركين في جلسات لجنة التعليم بالحوار الوطني، وأنه الآن في طريقه إلى منزله.

وقال رشوان إن مجلس الأمناء كان قد تابع عن كثب خلال الفترة الماضية، ملابسات القبض على زهران، وسعى عبر كل الوسائل والسبل القانونية من أجل إخلاء سلطات التحقيق سبيله، وهو ما تم بالفعل.

لجنة العفو الرئاسي: السلطات المصرية تفرج عن زهرانمحمد زهران

المصدر: "صدى البلد"

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