وزير لبناني سابق ينشر وثيقة "خطيرة" عن انفجار مرفأ بيروت

نشر الوزير اللبناني السابق يعقوب الصراف وثيقة وصفت بـ"الخطيرة"، وتظهر الموافقة على عملية إدخال متفجرات إلى مرفأ بيروت الذي تعرض قبل سنوات لانفجار مروع وخلف خسائر ضخمة.

وعلى حسابه في منصة "إكس"، نشر الصراف الوثيقة، معلقا عليها بالقول: "هيدي قسيمة ادخال 2750 كيس متفجرات ومعرفين عنن إنن متفجرات على العنبر رقم 12..إذا كانوا على علم إنن متفجرات ما حدا في ينكر".

فيما تفاعل رواد مواقع التواصل بشكل كبير مع هذا المنشور، مطالبن بمحاسبة المسؤولين عن إدخال هذه المتفجرات، حيث وصفهم البعض بـ"المجرمين".

2750 مرة مجرميييييين — zeiنa 🇱🇧 (@zeinaNaufal321) September 15, 2023

عم يصير واضح يوم بعد يوم إنّو الكلّ كان معو خبر بمحتوى هالحمولة



المسؤولية من بعد الإنفجار صارت بتوقع عالقضاة يلّي تبيّن إنّو ولا واحد منهم عليه القدر والقيمة، و تبيّن إنّو ولاءهم هو لحماية الطبقة السياسية أكثر من خدمة القانون.



بس ليش زايدين عليها pyrotechnics — Ninio (@Ninio28750753) September 15, 2023

وكان الوزير الصراف قد نشر سابقا وثيقة تتهلق بالمرفأ، قائلا: "الوثيقة الأولى.. تصريح ربان السفينة الذي أعلم وزارة العدل عام 2014 بأن الباخرة تحمل 2750 طنا من المواد الخطرة والسامة AMMONIUM NITRATE، لماذا لم تتحرك وزارة العدل حينها؟ المستند واضح وأتحدى من يقول أنه مزور".

الوثيقة الاولى : تصريح ربان السفينة الذي أعلم وزارة العدل عام ٢٠١٤ بان الباخرة تحمل 2750من المواد الخطرة والسامةAMMONIUM NITRATE، لماذا لم تتحرّك وزارة العدل حينها؟

المسند واضح وأتحدى من يقول أنه مزوّر. @NNALeb@boostlebanon@kon_mowaten

@ElnashraNews#انفجار_مرفأ_بيروتpic.twitter.com/NCLrdcplJd — Yacoub Riad Sarraf (@yacoubriadsaraf) August 31, 2023

وبعد مضي ثلاث سنوات على انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا وتسبب بسقوط 6500 جريح، ما زال التحقيق في هذه الكارثة يواجه عراقيل عدة، حيث يتراجع معها الأمل بكشف الحقيقة.

المصدر: RT