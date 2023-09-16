منظمة الصحة العالمية تسلم مصر شهادة خلوها من "فيروس C" قريبا

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية حسام عبد الغفار، بأن مصر ستتسلم قريبا من منظمة الصحة العالمية شهادة خلوها من "فيروس سي" (التهاب الكبد C).

وأضاف أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 مليون صحة" ساهمت في القضاء علي فيروس "سي" بفضل توفيرها الفحوص الطبية والمعملية والعلاج الآمن والفعال للمرضى.

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وأوضح أن المبادرة وقعت الكشف على أكثر من 100 مليون مواطن ما بين خدمات مختلفة.

وتابع: "لا تزال سيارات العيادات المتنقلة تجوب المحافظات لتوفير الكشوف والفحوص لعلاج المرضى وصرف الدواء لهم بشكل منتظم .كما ما تزال الوحدات الصحية في مختلف المحافظات تؤدى دورها في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية في مختلف المحافظات".

المصدر: اليوم السابع