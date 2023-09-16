 
مباشر

منظمة الصحة العالمية تسلم مصر شهادة خلوها من "فيروس C" قريبا

أخبار العالم العربي

منظمة الصحة العالمية تسلم مصر شهادة خلوها من
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w21n

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية حسام عبد الغفار، بأن مصر ستتسلم قريبا من منظمة الصحة العالمية شهادة خلوها من "فيروس سي" (التهاب الكبد C).

وأضاف أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 مليون صحة" ساهمت في القضاء علي فيروس "سي" بفضل توفيرها الفحوص الطبية والمعملية والعلاج الآمن والفعال للمرضى.

إقرأ المزيد
مسؤول مصري: معدل زيادة السكان في مصر 4 أضعاف الصين
مسؤول مصري: معدل زيادة السكان في مصر 4 أضعاف الصين

وأوضح أن المبادرة وقعت الكشف على أكثر من 100 مليون مواطن ما بين خدمات مختلفة.

وتابع: "لا تزال سيارات العيادات المتنقلة تجوب المحافظات لتوفير الكشوف والفحوص لعلاج المرضى وصرف الدواء لهم بشكل منتظم .كما ما تزال الوحدات الصحية في مختلف المحافظات تؤدى دورها في تقديم خدمات المبادرات الرئاسية في مختلف المحافظات". 

المصدر: اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"