مسؤول مصري: معدل زيادة السكان في مصر 4 أضعاف الصين

تحدث مستشار وزير الصحة لشؤون السكان في مصر، عمرو حسن، عن مؤشرات النمو السكاني في البلاد.

وقال إن مصر تستمر فيها ظاهرة الزيادة السكانية والتكدس السكاني بسبب صغر المساحة السكنية التي وصلت لـ 14% من مساحة مصر الإجمالية في السنوات الأخيرة.

وأضاف مستشار وزير الصحة لشؤون السكان، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مصر تستهدف تقليل معدلات الزيادة السكانية، وتقليل التفاوت بين المحافظات وتوريد الموارد.

وأوضح حسن أن عدد السكان ليس مشكلة ولكن معدل الزيادة هي الأساس، ومصر معدل زيادتها 4 أضعاف الصين من حيث السكان، وهذا يحتاج بناء مدارس ومساكن وتوفير موارد فوق طاقة الدولة.

واستكمل عمرو حسن: مصر تبذل جهودا كبيرة للتحكم في معدلات النمو السكاني، والرئيس السيسي أكد أنه تم صرف مليارات لمواكبة هذه الزيادة، مستشهدا بزيادة عدد الطلاب في الفصول التعليمية أضعاف السنوات الماضية.

المصدر: القاهرة 24